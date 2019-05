Banca d'Italia, martedì la presentazione a Campobasso delle nuove banconote da 100 e 200 euro

Si informa che martedì 28 maggio alle ore 9.30 si terrà presso la Filiale di Campobasso della Banca d’Italia un incontro con i giornalisti, in occasione dell’entrata in circolazione delle nuove banconote da 100 euro e da 200 euro che completano la “serie Europa”. La Filiale sarà aperta al pubblico anche nelle ore pomeridiane, per consentire la visione della mostra dei bozzetti realizzati dagli alunni delle scuole che hanno partecipato al concorso “Inventiamo una banconota” e di alcuni documenti reperiti nell’archivio storico che saranno esposti nel salone. Nei giorni successivi sarà ancora possibile visitare la mostra. Le scuole, gli enti, le associazioni e i cittadini appartenenti alle categorie “deboli” in campo finanziario potranno, su appuntamento, partecipare ad ulteriori incontri formativi ed informativi in materia di educazione finanziaria.