Anniversario strage di Capaci, a Palermo la nave di legalità in memoria di Giovanni Falcone

Palermo chiama Italia! è un appello a cui, però, deve rispondere anche lo Stato. Il Governo che rappresento si ricorda di questa chiamata e vi risponde con tutti gli strumenti che può mettere in campo. Il nostro obiettivo è chiaro: fare terra bruciata alla mafia". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nell'aula bunker dell'Ucciardone a Palermo in occasione del 27/o anniversario della strage di Capaci che prevede una serie di celebrazioni nei luoghi 'simbolo' della lotta alla mafia di cui fu protagonista Giovanni Falcone. Il sacrificio del magistrato, ucciso con la moglie e gli uomini della scorta, ha ricordato il presidente della Repubblica Mattarella, "è divenuto motore di una riscossa di civiltà, che ha dato forza allo Stato nell'azione di contrasto e ha reso ancor più esigente il dovere dei cittadini di fare la propria parte per prosciugare i bacini in cui vivono le mafie". Per il guardasigilli Bonafede "Lo Stato ha la sua credibilità quando riesce a fornire la verità ai cittadini".

Conte: "Lotta a mafia battaglia libertà contro menzogne" - "La lotta alla mafia è una battaglia di libertà contro chi vuole confondere la verità con la menzogna, contro la politica deviata, contro l'opacità. La lotta alla mafia è una battaglia per le persone. La lotta alla mafia è una battaglia anche contro la paura". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte all'aula bunker di Palermo. "Il mio Governo è impegnato a combattere la mafia in primo luogo sostenendo le forze dell'ordine, organi requirenti e giudicanti nel loro impegno quotidiano Ma occorre anche creare le condizioni affinché non ci sia più bisogno della mafia: - ha aggiunto il premier - laddove manca il lavoro, ci sia una rete adeguata che aiuti in questa ricerca e ci sia comunque un reddito per chi l'ha perduto e non ha altre fonti di sostentamento; ci sia una casa per chi l'ha persa; sia sempre garantito il diritto all'istruzione, non manchi mai l'assistenza sanitaria per tutti, anche nei luoghi in cui la politica e l'amministrazione hanno deciso di barattarla con il profitto personale".

