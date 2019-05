La grandine spegne i fuochi elettorali a Campobasso, ritorna l'inverno

Soltanto ieri c'era stato il primo accenno di primavera. Ma oggi ci ha pensato una forte grandinata abbattutasi sul capoluogo a far ritornare novembre. Una città quella di Campobasso che ormai l'unica cosa calda che ha è la fine della campagna elettorale. Per il resto sembra novembre o forse anche febbraio. Non si rischia la nevicata come quando nel febbraio 2013 venne eletto il presidente della Regione Paolo di Laura Frattura. Ma un clima freddo da permettere a stento i festeggiamenti in piazza per la coalizione vittoriosa quello sì.