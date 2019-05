Quattro squadre, per un totale di venti unità dei Vigili del fuoco sono al lavoro a Bagnoli del Trigno per l’incendio di un capannone industriale, sede di un mattatoio. In corso le operazioni di spegnimento dell'area andata in fiamme. Sono ancora in corso le operazioni dei pompieri anche per pensare alla stima dei danni avvenuti all'interno del capannone.