Bagnoli del Trigno, domato l'incendio allo stabilimento carni: ecco i danni avvenuti

Sono concluse le operazioni di spegnimento dello stabilimento industriale adibito a lavorazione carni sito a Bagnoli del Trigno (IS) bruciato oggi, per causa in corso di accertamento.

Sul posto, in rapida successione, sono confluite quattro squadre dei Vigili del Fuoco della Sede Centrale di Isenria, la squadra del Distaccamento VVF di Agnone e una ulteriore squadra dal Comando VVF di Campobasso. L’incendio si è propagato in tempi brevi alle celle frigorifere, presenti all’interno, con una notevole produzione di fumo nero acre che ha destato allarme anche nella popolazione mandando il tilt la Sala Operativa "115" .

I Vigili del Fuoco hanno spento l’incendio dello stabilimento, limitando altresì il propagarsi delle fiamme ai limitrofi locali uffici, che sono comunque rimasti danneggiati. Il tetto dalle struttura, in prefabbricato, è in parte collassato con il crollo parziale. Sul luogo dell’intervento oltre all'imponente dispositivo di soccorso messo in atto dai VVF erano presenti i Carabinieri della Compagnia di Agnone e della locale stazione, il Sindaco e il tecnico comunale.