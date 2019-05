Sessano del Molise: In fuga dopo un tentato furto al comune, due arresti

Due uomini di origine campana sono stati arrestati, la scorsa notte, dopo aver tentato di mettere a segno un furto all’interno del comune di Sessano del Molise.Due napoletani, entrambi con precedenti, vistisi scopertida parte di un poliziotto libero dal servizio che li aveva notati mentre uscivano da una delle finestre del municipio, si davano alla fuga bordo di una autovettura. L’agente, dopo aver tentato inutilmente di fermarli, segnalava prontamente l’autovettura alla Centrale Operativa 112 del Provinciale che immediatamente coordinava l’intercettazione del mezzo disponendo le pattuglie lungo le vie di fuga. Dopo qualche minuto i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Isernia agganciavano il mezzo che anziché fermarsi all’alt si dava alla fuga per le vie cittadine. Solo dopo un concitato inseguimento la gazzella riusciva a bloccare i ladri, anche grazie ad altre pattuglie che nel frattempo erano sopraggiunte. Non appena bloccata l’autovettura i due tentavano di opporre resistenza per guadagnare nuovamente la fuga,questa volta a piedi, ma riuscendo a percorrere solo pochi metri, dopodiché entrambi venivano ammanettati e accompagnati in Caserma. Grazie anche alla professionalità dei militari operanti non si sono registrati feriti. I due pregiudicati, che nulla erano riusciti ad asportare dal comune, sono stati trovati in possesso di diversi arnesi da scasso (con cui avevano forzato l’ingresso del Comune di Sessano) e sostanza stupefacente, tutto sottoposto a sequestro. Dopo aver espletato le formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno, i due sono stati rinchiusi nel carcere di Isernia, dove dovranno rispondere di tentato furto in concorso e resistenza a Pubblico Ufficiale.