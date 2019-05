Turismo verde, secondo premio allo chef Pasquale Felice di Vinchiaturo

Si è conclusa, martedì 21 maggio, la IV edizione del festival Agrichef, targato “turismo verde", l'associazione agrituristica di cia-agricoltori italiani, nella splendida cornice di Amatrice. Sul podio per il secondo posto, lo chef Pasquale Felice dell'agriturismo Casale Rosa di Vinchiaturo, che ha presentato la sua ricetta "pollo ruspante ripieno". Ottimo risultato per il Molise che dimostra ancora una volta di essere perfettamente concorrenziale sui mercati nazionali. L’evento itinerante è stato ideato per promuovere e valorizzare i piatti tipici della tradizione contadina. “Bellissimo e importantissimo risultato quello riportato dal bravissimo chef Pasquale Felice. Un piatto tipico della cultura culinaria regionale che ha dato valore e peculiarità alla pietanza contadina, ma che ancora oggi viene servita sulle nostre tavole. La partecipazione del Molise – spiega il direttore regionale della cia – agricoltori italiani del Molise, Donato Campolieti – non solo ci inorgoglisce, ma dimostra quanto il popolo molisano sia solidale con un popolo provato, ma che si e’ rialzato con fierezza. Il secondo posto assegnato alla cucina molisana – spiega ancora campolieti - apprezzata dalla giuria di esperti nazionali, testimonia l’eccellenza dei prodotti molisani. La nostra cucina - conclude il direttore della Cia Molise e’ il connubio perfetto di sapori, profumi, genuinità e tradizioni che esaltano il gusto della nostra produzione agricola”. Il festival ha rappresentato l’occasione per riconfermare il ruolo chiave degli agriturismi nei nostri territori ed è stata l’occasione per mettere in sinergia tutte le realtà del comparto affinchè contribuiscano allo sviluppo del turismo dei territori rurali.