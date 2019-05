Cittadini al voto e treni per il Molise, un binomio pieno di disagi e viaggi in piedi

Domani si vota e ancora una volta ci sono problemi sulla tratta di treni che collegano Roma a Campobasso. Sul minuetto che ieri scendeva dalla capitale per arrivare in Molise la folla era abnorme e diversi passeggeri si sono fatti il viaggio in piedi per tutto il tempo. E ancora una volta il caso finisce sulla pagina satirica "Il Binario 20 bis.

"Questo è il trattamento che Trenitalia e la Regione Molise hanno riservato ai loro cittadini fuori sede che stanno tornando a Isernia e Campobasso - ha dichiarato il passeggero Camillo Barone- per votare per le elezioni europee e amministrative. Non era forse prevedibile tutto questo? In barba ad ogni regola di sicurezza e soprattutto di umanità almeno un centinaio di persone viaggeranno per 3 ore e 20 minuti in queste condizioni, in piedi (con ulteriori ritardi).

Da qui, ringrazio e mando un saluto al Presidente della Giunta Regionale del Molise Donato Toma e all’Assessore Regionale per la Viabilità e i Trasporti Pubblici Vincenzo Niro".

Insomma la storia sempre la stessa. Treni scomodi e disagi annosi lontani dall'essere risolti. Per vedere il video e il post cliccare qui.