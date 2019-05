Omicidio di Monterotondo, mamma Antonia racconta i suoi 20 anni di violenze

“Lorenzo non era cattivo”. Antonia Carassi, mamma di Deborah Sciacquatori, la ragazza che ha ucciso il padre a Monterotondo, lo ripete ai magistrati di Tivoli: “Aveva un animo buono, soltanto che era vittima di alcol e droga. Io volevo salvarlo”.

La mamma di Deborah - come scrive il Corriere della Sera - racconta ai pm venti anni di botte e violenze: “I primi pugni nella schiena, mentre allattavo, ancora me li ricordo”, dice Antonia. Poi, nel 2002, la morte del padre lo manda fuori controllo. La moglie subisce, si stringe a Deborah, la fa crescere come meglio non sarebbe possibile.

Per continuare a leggere cliccare qui