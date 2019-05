Europee, affluenza alle 12 del 15,35% in Molise: Agnone raggiunge il 7,41%

In linea con le europee del 2014 l'affluenza alle urne del 2019 per le Europee. In tutto il Molise ha votato il 15,35%. Lo 0,11% in più rispetto a 5 anni fa quando alle 12 votarono il 15,24% delle persone. In provincia di Campobasso ha votato il 16,22% mentre in quella di Isernia il 12,81. Sottotono il dato di Agnone dove si è raggiunto solo il 7,41% dei votanti. Di un punto percentuale in più rispetto a cinque anni fa ma resta lo stesso un numero bassissimo. A Campobasso vota il 20,19% mentre a Termoli il 21,81%. Isernia raggiunge il 10,53%. Per vedere l'affluenza comune per comune cliccare qui