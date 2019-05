Elezioni Comunali, alle 12 l'affluenza molisana è del 18,76%

Il dato dell'affluenza sulle comunali su 59 comuni è del 18,76%. Non ci sono termini di paragone con la tornata precedente. In provincia di Campobasso si è raggiunto il 19,10% mentre in quella di Isernia il 17,01%. A Campobasso ha votato il 19,35% mentre a Termoli il 21,01%. Questi i dati dei comuni altomolisani: Belmonte del Sannio il 16,67%, Carovilli 17,77%, Castelverrino 10,58%, Frosolone 16,86%, Castel Del Giudice 27,27%, Pescopennataro 18, 71%, Pietrabbondante 12,71% e Vastogirardi 16,65%

