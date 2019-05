Comunali a Campobasso, i candidati a sindaco hanno votato: per ora operazioni di voto tranquille

Hanno votato tutti e cinque i candidati sindaco a Campobasso. I primi a farlo alle 11 sono stati Roberto Gravina per il Movimento Cinque Stelle e Paola Liberanome di Io amo Campobasso. Alle 12 hanno invece votato il sindaco uscente Antonio Battista e la candidata del centrodestra Maria Domenica D'Alessandro. Orlando Iannotti dei Forconi in realtà è stato il più mattiniero. Ma ha votato non nella città che lo ha visto candidato ma a Oratino, comune dove ha già fatto il sindaco.

Per ora in città le operazioni di voto procedono tranquille. Unico disagio la pioggia che ha tolto ai votanti la voglia di andare al voto a piedi facendo una sana passeggiata di riflessione pre e post voto.