Calenda, grazie all'Hospice di Larino che cura le ferite dell'anima dei malati terminali

Oggi il mio pensiero va a tutte le persone malate che sono a casa, negli hospice di tutto il mondo ,e vengono aiutate a vivere gestendo i sintomi delle malattie terminali. In Molise l’ Hospice Madre Teresa di Calcutta è un luogo dove i professionisti , i volontari , in modo particolare il dottor Flocco svolgono con amore la loro missione. La farfalla non conta gli anni ma gli istanti. Per questo il suo breve tempo le basta. Questo è’ il Karma Dell’ Hospice , grazie a tutti coloro che si prendono cura di chi soffre curando le ferite dell’anima.

Filomena Calenda

presidente IV commissione regionale