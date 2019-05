Europee affluenza ore 19, vota in Molise il 41%. Agnone in ripresa ma non supera il 23,19%

Due punti in più rispetto alle europee del 2014 l'affluenza alle urne del 2019 per le ore 19. In tutto il Molise ha votato il 41,91%. Lo 0,11% in più rispetto a 5 anni fa quando alle 12 votarono il 39,73% delle persone. In provincia di Campobasso ha votato il 41,44% mentre in quella di Isernia il 35,50%. In generale i comuni dove si è votato anche per le amministrative fanno registrare un risultato migliore.

Sottotono il dato di Agnone dove si è raggiunto solo il 23,19% dei votanti. Contro il 19,83% di cinque anni fa ma resta lo stesso un numero bassissimo. A Campobasso vota il 55,64% mentre a Termoli il 55,61%. Isernia raggiunge il 32,08%. Per vedere l'affluenza comune per comune cliccare qui