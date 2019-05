Europee in Molise, primi dati in controtendenza: 5 stelle primo partito, secondo la Lega terzo il Pd

Arrivano i primi dati delle elezioni europee anche per il Molise. Alle 1.14 le sezioni scrutinate sono 17 su 393 quindi una forbice ancora piccola per stabilire quello che sarà il vero risultato. E in controtendenza rispetto a quello che è il risultato nazionale è il Movimento Cinque Stelle il primo partito con una percentuale del 27,91%. Secondo partito la Lega con il 23,95% e terzo il Pd con il 21,06%. Quarto posto per Forza Italia con il 13,06 % e quinti Fratelli d'Italia con il 5%. Tutti gli altri con una percentuale minore del 4%.

La notte sarà ancora lunga ma questa è la prima tendenza delle Europee su dati reali per la nostra regione.