Europee e amministrative, uno su 2 vota per l'Europa, 6 su 10 per i comuni

Un punto in meno rispetto alle europee del 2014 l'affluenza alle urne del 2019 per le ore 23. In tutto il Molise ha votato il 53,18%. In provincia di Campobasso ha votato il 55,53% mentre in quella di Isernia il 35,50%. In generale i comuni dove si è votato anche per le amministrative fanno registrare un risultato migliore.

Sottotono il dato di Agnone dove si è raggiunto solo il 29,98% dei votanti. Contro il 29,39 % di cinque anni fa ma resta lo stesso un numero bassissimo. A Campobasso vota il 70,88% mentre a Termoli il 70,16%. Isernia raggiunge il 43,86%.

Il dato dell'affluenza sulle comunali su 59 comuni è del 60,56%. Non ci sono termini di paragone con la tornata precedente. In provincia di Campobasso si è raggiunto il 61,51% mentre in quella di Isernia il 55,25%. A Campobasso ha votato il 68,31% . A Termoli si arriva invece al 67,58%. Questi i dati dei comuni altomolisani: Belmonte del Sannio 44,20%, Carovilli 60,18%, Castelverrino 40,74%, Frosolone 59,94%, Castel Del Giudice 45,95%, Pescopennataro 39,81%, Pietrabbondante 38,70% e Vastogirardi 54,25%

Per vedere tutti gli altri risultati