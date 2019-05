Elezioni europee Italia meridionale, si conferma il trend della notte: Patriciello eletto

Una buona notizia per il Molise. Aldo Patriciello c'è e va verso la riconferma a parlamentare europeo per la quarta volta consecutiva. Per ora che siamo a poco più di 150 sezioni alla fine dello spoglio delle Europee per l'Italia meridionale il forzista è secondo solo dopo Silvio Berlusconi con oltre 75mila preferenze. Il dato si andrà ad assestare man mano che il risultato diverrà definitivo, Bene ma potrebbe non bastare il risultato della agnonese Caterina Cerroni che si ferma a 32160 voti ottenendo il nono posto nella lista Pd.

Tra i molisani supera le diecimila preferenze anche la pentastellata Stefania Gentile con 17041 voti posizionandosi oltre la decima posizione nella sua lista. Solo 2400 voti per Sara Ferri de La Sinistra partito che comunque non elegge nessun parlamentare europeo essendosi attestato sul 2% molto lontano dal quorum del 4%.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio la percentuale dei partiti: nella circoscrizione dell'Italia meridionale vince il Movimento Cinque Stelle, forte anche del reddito di cittadinanza e di quota 100 che sono effettivamente entrati nelle tasche degli italiani.

Il Movimento Cinque Stelle raggiunge la percentuale del 29,20% seguito dalla Lega di Matteo Salvini con il 23,41%. Terzo il Partito Democratico con il 17,84%. Quarta piazza per Forza Italia che si attesta al 12,27% seguito da Fratelli d'Italia con il 7,58%. Questi i partiti che eleggeranno qualche deputato seguiiti da + Europa al 3,41% e la Sinistra con il 2%. Mai un Sud Italia così a destra se si esclude il risultato del Partito Democratico, unico pezzo di centrosinistra ancora salvo.

