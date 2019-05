Luigi Mazzuto, coordinatore della Lega e assessore regionale ha commentato con noi il risultato delle Europee e non ha nascosto la voglia di rimescolare le carte anche a livello politico nazionale. Su Campobasso e Termoli non ha dubbi: con l'aiuto dei popolari per l'Italia si potrebbe anche vincere al primo turno

Per ascoltare la nostra diretta cliccare qui.