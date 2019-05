E' stato sconfitto il presidente della Provincia Lorenzo Coia nella sua Filignano. Con la sua lista Per Filignano non supera i 174 voti. La sindaca è Federica Cocozza che con la lista Liberamente becca 244 preferenze. A livello di equilibri alla provincia non cambia nulla perchè Coia essendo amministratore di minoranza può continuare a esercitare le funzioni di presidente,