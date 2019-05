Europee, Pd vince solo in Altomolise: Caterina Cerroni ferma l'ondata gialloverde

Agnone, Belmonte del Sannio, Capracotta, Castel Del Giudice, Pescopennataro, San Pietro Avellana, sono 6 degli 8 comuni dove il Partito democratico in ripresa in tutta Italia, ha vinto in Molise. L'effetto Cerroni ha quindi conquistato anche gli altri comuni vicini ad Agnone. Poca roba invece per la provincia di Campobasso dove il Pd vince soltanto a Castelbottaccio e Pietracupa e non riesce a sfondare nemmeno a San Martino in Pensilis e Riccia i comuni dei consiglieri regionali Facciolla e Fanelli.

Segno che l'ondata gialloverde è stata fermata solo laddove hanno creduto nella figura di Caterina Cerroni e non dove gli altri del Pd avrebbero dovuto lavorare a fondo.