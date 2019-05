Isernia: contravvenzionato dai Carabinieri sosta vietata, insulta i militari e viene denunciato.

Isernia dopo aver lasciato in sosta la propria autovettura davanti ai cassonetti per la raccolta di abiti usati, impedendone l’utilizzo da parte dei cittadini, viene multato, ma non contento l’uomo dà in escandescenze e insulta i militari. E’ finito nei guai un 30enne italiano residente proprio nel comune pentro che nel pomeriggio di domenica è stato così denunciato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile per oltraggio a pubblico ufficiale. L’uomo dopo essere stato identificato e contravvenzionato per la condotta tenuta, staccato il verbale, ha pronunciato frasi ingiuriose verso i militari, che lo hanno così segnalato alla competente Autorità Giudiziaria.