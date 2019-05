Elezioni europee e comunali: i commenti si intersecano dalle sedi elettorali

In attesa dei risultati ufficiali su Campobasso e Termoli abbiamo fatto un tour delle sedi elettorali dei quattro candidati alla carica di sindaco di Campobasso. Aria di assenza nel fortino della Lega nel corso principale di Campobasso. La candidata non c'è e non si sa a che ora arriverà in sede. I suoi candidati sprizzano ottimismo anche se stentano a dire qualcosa sulla situazione nazionale del partito.

"Si prefigura un ballottaggio con candidato m5S oppure con Battista candidato centrosinistra - hanno dichiarato - I dati parziali: sono Maria Domenica D'alessandro 36.3. , Gravina29.2. e Battista 28.9".

Aria serena nella sede della candidata Paola Liberanome. Che ci dichiara: " è un risultato positivo,siamo al 23% delle schede scrutinate e siamo intorno 6%,risultato piu che positivo per il percorso intrapreso solo 7 mesi fa. Un appuntamento importante che ci ha premiato".

Tesa l'aria nella sede del Pd dove a dichiarare qualcosa è il presidente del partito Antonio D'Alete. Il quale così commenta il voto: "risultati a Campobasso e Termoli bisogna attendere, i dati non comprendono tutte le sezioni. Lusinghiero il risultato di Caterina Cerroni nell'Altomolise. Qualcosa non ha funzionato a San Martino in Pensilis, bene a Riccia".

Abbiamo terminato il giro nella sede del Movimento Cinque Stelle dove c'è tutto lo stato maggiore. Delegato ai rapporti con la stampa, prima di dati certi è il consigliere regionale Andrea Greco: siamo il primo partito in Molise. Stefania Gentile qui è arrivata a soli 2mila voti da Aldo Patriciello. Sulle città abbiamo voglia di vincere ma per commentare i dati è ancora presto.

