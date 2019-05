Campobasso, Maria Domenica D'Alessandro su Facebook: grazie a chi ha creduto in me, non si molla di un millimetro

Maria Domenica D'Alessandro, la prima competitor sicura del ballottaggio campobassano, per ora non è giunta in Prefettura. Ma ha rilasciato una brevissima dichiarazione a mezzo facebook.

"Grazie di cuore a tutti i campobassani che hanno creduto in me - ha sostenuto nel post - Un grande risultato che ci vedrà protagonisti nel prossimo ballottaggio.

Non si molla di un millimetro!!".