Elezioni Campobasso, Gravina: soddisfatto del ballottaggio ora la partita è possibile

Aspettando i risultati in Prefettura è arrivato Roberto Gravina. Il candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle è ufficialmente al ballottaggio e non nasconde in nessun modo la sua gioia. Per il momento è presto per parlare di apparentamenti e di cose da fare in Giunta. Non parla nemmeno di seguire il modello Raggi o Appendino anche se salva la sindaca di Roma per quanto effettuato in questi ultimi mesi.

Spera di poter governare bene e non con l'anatra zoppa come potrebbe avvenire qualora il centrodestra riesca a raggiungere il 50% più uno dei voti. Per ascoltare l'intera intervista cliccare qui.