Comunali ed Europee, i commenti di Niro e Federico

In prefettura a Campobasso anche onorevoli e assessori regionali Abbiamo ascoltato Antonio Federico deputato del Movimento Cinque Stelle. Soddisfatto del risultato alle europee dove si sono attestati come primo partito in Molise e nella circoscrizione dell'Italia Meridionale e alle comunali di Campobasso dove si è raggiunto il ballottaggio. Apre successivamente una riflessione sui piccoli comuni dove il Movimento fa più fatica. Ottimo l'esempio di Trivento dove con i soldi della campagna elettorale hanno comprato un defibrillatore.

Successivamente abbiamo intevistato l'assessore regionale Vincenzo Niro dei popolari per l'Italia. Sua la complessa e chiara riflessione sulla vittoria a Campobasso dove si attesta come primo partito e su Termoli dove il risultato potrebbe essere ancora più ampio. Non parla ancora di giochi di forza in una eventuale Giunta D'Alessandro. Poi spiega la differenza tra voto delle Europee e delle comunali. "Le elezioni Europee il voto è libero, sul piano regionale, comunale si guarda le persone che competono, le proposte , i programmi. sono livelli diversi questo spiega la contraddizione tra il risultato dei partiti politici sul piano europeo e molisano".

