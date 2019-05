Giallo al ballottaggio di Campobasso, la prefettura dice Battista- D'Alessandro: rivolta nella notte del Movimento Cinque Stelle

Si tinge di giallo il ballottaggio per la scelta del candidato sindaco di Campobasso. Erano circa le 21.30 di ieri quando le tre parti in causa: Maria Domenica D'Alessandro, Antonio Battista e Roberto Gravina ammettevano tutti e tre che la vittoria se la sarebbero giocata Maria Domenica D'Alessandro e Roberto Gravina. Ma il risultato che esce dal sito della Prefettura gela il Movimento Cinque Stelle perchè assegna il ballottaggio al sindaco uscente del Pd.

Questi i risultati che sono emersi sul sito

Roberto Gravina e il Movimento Cinque Stelle si sono recati in massa al Comune a protestare, contestando che non erano stati conteggiati alcuni voti. E la notte per i pentastellati si trasforma in un orribile incubo. Dall'entourage di Battista invitano alla prudenza sostenendo che i risultati saranno comunque riaggiornati. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore.