Elezioni a Campobasso, in corso il riconteggio di mille schede: sul sito del Comune il ballottaggio Movimento cinque Stelle- centrodestra

Sarà il riconteggio di mille schede, non attribuiite al candidato del Movimento Cinque Stelle Roberto Gravina, a decidere in ,maniera definitiva quale sarà il risultato del primo turno delle elezioni comunali di Campobasso 2019. Un caso mai accaduto in città che a risultati definitivi sito del Comune e sito della Prefettura portassero vincitori diversi. E' lo stesso staff di Battista, che ieri sera alle 21.30 aveva elegantemente ammesso la sconfitta, ad ammettere che i risultati giusti sono quelli scritti sul sito del Comune di Campobasso dove è riportato chiaramente il risultato dove il ballottaggio è tra la candidata del centrodestra Domenica D'Alessandro e quello del Movimento Cinque Stelle Roberto Gravina.

Tuttavia il sito della Prefettura, non aggiornato dalle 2.59 di questa mattina continua a riportare lo stesso dato di stanotte con Battista al secondo posto. Il rebis sarà sciolto in queste ore.