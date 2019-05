Elezioni Campobasso, il dato dei partiti e le preferenze ai candidati: il centrodestra non sfonda il muro del 50%, primo partito il Movimento Cinque Stelle

Una volta archiviata la questione dei sindaci veniamo a quella dei partiti che sono stati coinvolti alle elezioni comunali di domenica. La coalizione con più voti risulta quella della candidata Maria Domenica D'Alessandro. Primo partito i popolari per l'Italia di Vincenzo Niro con il 15,12% seguiti dalla Lega che raggranella il 10,51% di voti piazzandosi seconda nella coalizione. Un risultato questo meno corposo di quello che il coordinatore Luigi Mazzuto si aspettava all'inizio degli spogli. Buon exploit della Lista E' ora sostenuta da Udc e Angiolina Fusco Perrella che prende la medaglia di bronzo con il 10% delle preferenze.

Solo quarta la lista di Forza Italia con l'8,24% che non conferma il buon trend delle elezioni europee ovviamente trainate dalla presenza in Lista di Aldo Patriciello. Ultima piazza nel centrodestra per Fratelli d'Italia che arriva al 5,24%. In totale la coalizione di centrodestra ha ottenuto il 49,11% dei voti. Non bastano per far scattare il premio di maggioranza. Quindi chiunque sarà il vincitore del ballottaggio potrà dotarsi del consiglio giusto che garantisca la governabilità.

Il primo partito in assoluto a Campobasso resta quello del competitor del ballottaggio Roberto Gravina. che da solo arriva al 22,39%. Durante il ballottaggio portebbe essere sfavorito dal fatto che il Movimento Cinque Stelle potrebbe non ottenere apparentamenti ufficiali ma potrebbe essere invece favorito dal voto di opinione che lo potrebbe scegliere.

Veniamo invece alla coalizione sconfitta del centrosinistra che entrerà in consiglio come forza di opposizione. Il Partito Democratico, che da solo arriva al 16,10% in maniera assoluta supera anche la performance dei Popolari per l'Italia piazzandosi al secondo posto assoluto nei partiti. Ma Battista è stato ovviamente penalizzato dalla debolezza delle altre due liste in corsa. La Sinistra per Campobasso arriva appena al 4,48% nonostante l'appoggio importante del senatore ed ex sindaco Augusto Massa. Ultimo posto invece per Centro Democratico che riesce a far meglio solo dei Forconi di Orlando Iannotti. Per la lista di Libertucci e Di Donato il dato è impietoso: 2,68%. Per i Forconi invece lo 0,27%.

Buon exploit di Paola Liberanome con Io amo Campobasso. che con il 4.97% fa meglio di entrambe le liste di appoggio del Pd. Forse riuscire a raggiungere un accordo per la coalizione di centrosinistra avrebbe significato raggiungere un ballottaggio sicuro. Fondamentali i voti degli sconfitti quindi per determinarne la vittoria.

