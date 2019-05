Riapertura del Parco Avventura Prato Gentile a Capracotta il 1 Giugno 2019

Il prossimo 1° Giugno 2019 riapre il Parco Avventura Prato Gentile gestito dalla Prato Gentile 2.0 per riportare il divertimento nella località turistica capracottese. Ponti tibetani, passaggi nelle reti, voli con le carrucole e tanto altro vi aspettano lungo il percorso acrobatico del parco avventura, il tutto completamente immerso nella natura e nei boschi di Prato Gentile. Nei mesi di Giugno e Luglio il parco sarà aperto soltanto il Sabato e la Domenica la mattina dalle 10:30 alle 13:00 e il pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00; nel mese di Agosto sarà invece aperto tutti i giorni. L’età minima per poter entrare è di 6 anni, l’altezza minima è di 120 cm. La riapertura del Parco Avventura è soltanto la prima attrattiva dell’Estate 2019 a Prato Gentile: ci saranno tantissime novità ed eventi per tutti i gusti. Musica dal vivo, escursioni, deejay set, manifestazioni sportive e culturali ed altro ancora!