Amministrative, il consigliere Tedeschi esprime soddisfazione  per il risultato delle urne

“Vorrei rivolgere i miei auguri più sinceri ai Sindaci e ai Consiglieri comunali eletti per la prima volta o riconfermati nel loro mandato in questa tornata elettorale. A tutti loro auguro buon lavoro e di affrontare con passione e dedizione le importanti sfide future. Quella che si è appena conclusa è stata una campagna elettorale entusiasmante, faticosa ma ricca di soddisfazioni, un’altra importante occasione di confronto che mi ha visto coinvolto in prima persona sull’intero territorio regionale, in particolare in provincia di Isernia e nella Valle del Volturno, area dalla quale provengo, al fianco e a sostegno dei candidati. Con coloro che sono stati premiati dalle urne spero di poter intraprendere, o in molti casi continuare, un rapporto di collaborazione mirato allo sviluppo del territorio per il bene della comunità. Rinnovo pertanto, come più volte ribadito in campagna elettorale, la mia piena disponibilità a cooperare con gli amministratori comunali, veri interpreti dei bisogni e delle necessità dei cittadini. Non posso, inoltre, non esprimere enorme soddisfazione per lo straordinario risultato conseguito dalle liste dei Popolari per l’Italia a Campobasso e Termoli, i due più grandi centri molisani chiamati alle urne per il rinnovo dei propri Consigli comunali. La fiducia che i cittadini hanno riposto nel nostro progetto mi gratifica oltre ogni aspettativa. Ma la sfida continua! Il capoluogo di regione e la città adriatica andranno al ballottaggio domenica 9 giugno. Per gli aspiranti Sindaci a capo delle coalizioni di centrodestra si apre un’altra campagna elettorale. E allora avanti tutta, senza mollare. Pieno sostegno e un fortissimo in bocca al lupo a Maria Domenica D’Alessandro e a Francesco Roberti”.

Così il consigliere regionale Antonio Tedeschi commenta il risultato della tornata elettorale per le amministrative in Molise.