Vitalizi, il Pd ritira la sua proposta e vota con la maggioranza

Ritirando la proposta del Partito Democratico presentata nell'ottobre 2018, questa mattina, nel corso della seduta del Consiglio regionale, il Gruppo consiliare Pd composto dai consiglieri regionali Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla ha votato la legge sulla rideterminazione dei vitalizi dei consiglieri regionali.

Per migliorare ulteriormente il testo presentato dalla maggioranza, abbiamo tuttavia presentato un ordine del giorno, passato all'unanimità, per indirizzare i risparmi conseguiti alla spesa per il sociale e, in particolar modo, alle fasce di popolazione a maggior rischio di esclusione sociale.

Un segnale importante e dovuto, che allinea il Molise alle direttive nazionali, di cui il Gruppo Consiliare del Partito Democratico si era fatto promotore sin dall'inizio della legislatura, presentando una specifica proposta di legge, oggi ritirata per permettere a tutta l’aula di approvare un testo condiviso da tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio.