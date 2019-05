Elezioni Europee, la segretaria cittadina del Pd di Agnone Michela Cerbaso ringrazia per il sostegno a Caterina Cerroni

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

34.731 è molto più che un numero: 34.731 sono le donne e gli uomini di ogni angolo del Sud Italia che, direttamente o indirettamente, hanno conosciuto Caterina Cerroni, l'hanno ascoltata parlare di un'Europa diversa: più sociale, più giusta, più vicina; l'hanno vista girare le province della circoscrizione una ad una per conoscerne cultura, eccellenze e criticità; hanno sentito la sua voglia di aiutare questa terra e hanno deciso di scrivere il suo nome sulla scheda.

Ognuna di quelle persone è stata convinta con le idee, con i temi e con il dialogo, in una campagna elettorale strepitosa ,nuova e incisiva. Di tutto tutto questo non possiamo che essere immensamente felici.Le analisi del voto, sul dato locale e nazionale, le lasciamo ad altri contesti, più appropriati di questo.

Qui mi sento solo di dire mille, anzi, 34731 volte grazie a Caterina per averci regalato questa meravigliosa esperienza e per averci dato l'occasione di camminare insieme, a Agnone per averla premiata quasi quanto meritava e a tutti quelli che, con speranza e convinzione, contro il Sovranismo, il Razzismo e il Qualunquismo, il 26 Maggio hanno scelto l'Europa, hanno scelto di #scrivereCERRONI.

Michela Cerbaso segretaria cittadina Pd Agnone