Bambino di un anno muore in un asilo di Roma, il padre era un ingegnere di 39 anni di Isernia

E' figlio di un ingegnere 39enne isernino, molto conosciuto in città il bambino di un anno morto questa mattina a Roma all'interno di un ospedale dell'Appio. Il decesso sarebbe avvenuto per cause ancora inspiegabili all'interno di un istituto privato in via della Marrana. Quando si sono accorte che il piccolo non dava segni di vita le operatrici del nido hanno immediatamente allertato il 118. Nonostante i soccorsi per il piccolo non c'è stato nulla da fare.

Si è reso necessario a quel punto come prassi vuole, aver chiamato i carabinieri della Stazione Tuscolana. Secondo quanto riferito dalle maestre erano andate a svegliarlo per mangiare quando si sono accorte che non rispondeva ad alcuna sollecitazione. Gli operatori del 118 anche prima dell'arrivo hanno dato loro istruzioni su come attuare le manovre di rianimazione.