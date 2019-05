Agnone, la Eco adriatica srl ottiene due autorizzazioni importanti: 30 posti letto in casa protetta per anziani e 10 posti in struttura residenziale psichiatrica per trattamenti riabilitativi estensivi

Con decreto n59 del 9 Maggio 2019 a firma del commissario ad Acta della regione Molise Angelo Giustini, la Eco Adriatica Srl, Casa protetta per anziani ottiene l'autorizzazione all'esercizio dell'Attività.. La casa protetta è situata ad Agnone in Via Pietro Nenni, e l'autorizzazione provede:

"l'attivazione di circa 30 posti letto destinati all'erogazione di prestazioni socio-assistenziali per anziani non autosufficienti con esiti di patologie ( fisiche, psichiche, sensoriali e miste) non curabili a domicilio e che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse". La direzione sanitaria della residenza protetta per anziani è affidata al dott Franco Paolantonio.

Inoltre la stessa società la Eco Adriatica Srl "Struttura residenziale psichiatrica per trattamenti Terapeutici-riabilitativi a carattere estensivo" , sita in via Pietro Nenni di cui il legale rappresentante è Rosino Policella,ha ottenuto l'autorizzazione per 10 posti letto finalizzati" a pazienti con compromissionde del funzionamento personale e sociale gravi o di gravità moderata ma persistenti ed invalidanti." La direzione sanitaria della Struttura Residenziale Psichiatrica per trattamenti terapeutico-riabilitativa e' affidata al dott Franco Paolantonio.