Laboratorio Progressista: Ballottaggi “cosa loro”

Elezioni comunali, Campobasso e Termoli vanno al ballottaggio, né con gli uni e né con gli altri. Una scelta obbligata che dovrebbero fare anche chi vuole dare continuità al proprio impegno nella discontinuità, come le liste "Io Amo Campobasso" e "Termoli Bene Comune rete della sinistra", ad un percorso che affronti i problemi alla radice. Una scelta dettata dall'evidenza del'assenza di una visione politica che passa attraverso l'utilizzo dei beni comuni per ridistribuire ricchezza attraverso lavoro e la ripubblicizzazione di beni e servizi come punto di partenza programmatico che segni discontinuità con le politiche suicide del passato.