Parco del Matese: il Direttore generale del ministero dell’Ambiente a Campobasso

L’assessore regionale Nicola Cavaliere ha convocato un incontro, che oggi alle 14 e 30 presso la sede del parlamentino in via Genova a Campobasso, con il partenariato istituzionale, sociale ed economico sul Parco Nazionale del Matese.

Saranno presenti all’incontro il Direttore generale del Ministero dell’ambiente, la dottoressa Maria Carmela Giarritano, un esponente dell’Ispra e uno della Federparchi nazionale.

“Ho sollecitato - dichiara Cavaliere - questa riunione per coinvolgere il più possibile il territorio sul tema e per discutere, attraverso il contributo autorevole di importanti rappresentanti istituzionali, delle concrete opportunità di sviluppo legate al Parco. L'obiettivo principale è favorire fino in fondo un clima di aperto e costruttivo dialogo tra le varie parti in causa”.