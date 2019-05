La transumanza su France 2, esaltato il ruolo della donna nello spostamento delle mandrie

La trasmunanza molisana valica i confini dello Stato italiano e viene trasmessa in un servizio di France 2, il secondo canale nazionale francese. Nel servizio alla fine anche i Cantori della Memoria Gennaro Miozza e Marcello Pastorini che hanno accolto in musica i mandriani all'arrivo della seconda tappa, Santa Croce di Magliano.

Ma il servizio della Tv francese esalta anche il valore delle donne nella transumanza. Ecco come è stato raccontato dal blog della televisione francese.

350 bovini, una dozzina di manier e quasi 200 chilometri da percorrere. In un ambiente pittoresco, è l'impostazione per la transumanza ogni anno.

Questa tradizione ancestrale praticata in Italia sin dal periodo preromano, è femminizzata. In un mondo di uomini, le donne stanno prendendo un posto importante oggi. " Sono stato accolto molto bene, non sono vista come una donna ma come una persona che ha le qualità professionali utili qui " , dice Daniella Colarusso prima di aggiungere con un sorriso " l'anno prossimo, tornerò ".

Attraverso i " tratturi ", tracce di pastori molto vecchi, uomini e donne lavorano come una squadra per piegare il bestiame. " I corridori spingono il gregge lentamente e aiutano i vitelli a raggiungere le vette con il resto del gruppo " , afferma Maria Rosa Dallemure. Questi percorsi, con oltre 2000 anni di storia, erano anche percorsi di pellegrinaggio e luoghi di conflitto tra Romani e Sanniti, popolo molisano - una delle regioni meno conosciute d'Italia -.

Per Pier Luigi Giorgio, la transumanza è più di una tradizione. È un modo per " recuperare l'identità del Molise e salvaguardare il passato e il presente di questa regione ". Questo attore e cineasta Molisano, presente durante le migrazioni stagionali, denuncia la mancanza di interesse delle politiche italiane per questa regione: "I tratturi non esistono più in Puglia, e ci sono solo piccole aree in Abruzzo".

Convivialità, gioia e condivisione sono le parole chiave di questi quattro giorni di viaggio tra Puglia e Molise. Le lunghe giornate a cavallo lasciano spazio a grandi tavoli dove si mescolano musica e canti popolari. In ogni villaggio, gli abitanti accolgono calorosamente la mandria. "Per gli spettatori e per i visitatori, è un momento di grande festa", dice Carmelina Colantuono, uno dei portavoce di questo rito pastorale.

Alla fine della transumanza, l'eco delle campane suona ancora nelle orecchie e il gregge sembra sempre in movimento.