Comunali Termoli, il Movimento Cinque Stelle chiede il riconteggio delle schede

(ANSA)-TERMOLI (CAMPOBASSO),29 MAG -Riconteggio delle schede elettorali riferite alle 29 sezioni del Comune. Lo chiede il Movimento 5 Stelle di Termoli con una lettera alla Prefettura di Campobasso. "Tale istanza scaturisce dalla necessità politica, ma soprattutto etica, di fugare ogni dubbio sulla regolarità delle operazioni di voto. Presenti nelle 29 sezioni con 58 rappresentanti di lista abbiamo purtroppo constatato disorganizzazione e approssimazione che spesso hanno creato tensioni e poca chiarezza nello scrutinio", conclusosi ieri all'alba, in base al quale andranno al ballottaggio il candidato di centrodestra Francesco Roberti (47,87%) e il sindaco uscente Angelo Sbrocca (23,43%). "Poiché crediamo nel lavoro e nell'impegno con spirito di abnegazione di chi, per pochi euro, affronta il servizio nei seggi -dice il candidato M5s Nicola Di Michele- vorremmo che tali cittadini non fossero additati quali responsabili dei fatti accaduti e solo un risultato negativo del probabile riconteggio potrà restituire dignità al lavoro svolto".