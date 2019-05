2.giugno,celebrazione a fine giornata.I cittadini critici:orario che svilisce il valore della manifestazione

Con la nota sottostante, il sindaco di Agnone Marcovecchio comunica le celebrazioni del settantatreesimo anniversario della Repubblica Italiana. E' con stupore che i cittadini apprendono che la celebrazione di una giornata, istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana e d altissimo valore per l'esercizio della democrazia, e' stata fissata alle ore 17, cioè quando la giornata volge alla fine. Di certo l'orario delle ore 17 non è proibito ma appare agli occhi di molti quanto meno poco opportuno, e forse la scelta delle ore 17 per la celebrazione è unica in Italia

"Domenica 2 giugno 2019 ricorre la Festa della Repubblica Italiana. Rivolgo per tanto un invito alle SS.LL. a partecipare alle celebrazioni del settantatreesimo anniversario della Repubblica Italiana. La Cerimonia si terrà il giorno 2 giugno 2019 alle ore 17,00 presso Piazza Unità D’Italia, nell’occasione ci sarà la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti. PROGRAMMA: • Ore 17,00 raduno dei partecipanti davanti al Monumento ai Caduti; • Deposizione di una corona di alloro; • Significato della Ricorrenza – intervento: Sindaco del Comune di Agnone Avv. Lorenzo MARCOVECCHIO; Si raccomanda la presenza di gonfaloni e insegne ufficiali di Associazioni, Enti, Istituzioni."