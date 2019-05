Ballottaggio, sabato primo giugno Salvini a Campobasso per D'Alessandro

Torna la campagna elettorale con il ballottaggio. E con essa anche i big a Campobasso. Il primo a prendere la volta del capoluogo è Matteo Salvini leader della Lega.

Sarà in città sabato primo giugno alle 13.30 in piazza Pepe. Un orario un po' insolito per un comizio elettorale ma da ministro degli interni probabilmente quello aveva a disposizione per sostenere la candidata a sindaco Maria Domenica D'Alessandro.