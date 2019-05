Parco del Matese, Cavaliere: esiste già ora tocca a noi farlo nel migliore dei modi

Si è svolto l'incontro tra il Direttore generale del ministero dell'Ambiente, la dottoressa Maria Carmela Giarritano e i rappresentati di categoria, associazioni, amministratori del territorio per conoscere da vicino caratteristiche e opportunità di sviluppo derivanti dalla nascita del Parco nazionale del Matese.

"Un'occasione unica di confronto con le massime autorità in materia - ha sostenuto l'assessore regionale Nicola Cavaliere - (presente anche il presidente di Federparchi e rappresentanti dell'Ispra) che ho promosso perché ritengo fondamentale che tale progetto debba davvero partire dal basso, coinvolgendo tutti. Sia chiaro: il Parco esiste già, nato ufficialmente in parlamento due anni fa, a noi ora tocca collaborare perché sia fatto nel migliore dei modi e diventi opportunità di sviluppo vero per l'area, strumento di valorizzazione del patrimonio paesaggistico ed ambientale del Matese con un ritorno turistico e quindi economico e occupazionale per l'intera regione".