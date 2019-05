Legge Basaglia 40 anni dopo, la Casa del Popolo di Campobasso presenta il centro sperimentale Marco Cavallo

Giovedì 30 maggi alle ore 18 a Casa del Popolo in via Gioberti, 20 a Campobasso presentazione di " Una pratica di libertà Nascita ed evoluzione di un Centro Sperimentale per la Salute Mentale di Comunità cogestito con i Cittadini". Interverranno il Dott. Carlo Minervini ed alcuni soci del "Centro sperimentale pubblico Marco Cavallo" di Latiano (BR)

Il " Marco Cavallo" è un Centro Sperimentale Pubblico per lo Studio e la Ricerca sulla Salute Mentale di Comunità. Fa parte dell' UOSM (Unita Operativa di Salute Mentale) Mesagne-San Pancrazio del Dipartimento di Salute Mentale dell' Asl Br. Dopo alcuni anni, a partire da gennaio 2008 tutte le attività sono state svolte con impegno di volontariato, dal marzo 2012 il Centro è co-gestito da 3 operatori UOSM part time e dai SEPE (Soci Esperti per Esperienza) dell' Associazione " 180amici Puglia", grazie ad un Progetto finanziato dalla Regione Puglia e la conseguente convenzione tra Asl Br e Associazione. E' anche stato definito il Centro Di Salute Mentale 24 ore che non c'è! La metodologia di lavoro principale è quella dell' Assemblea in cui, come ci ha insegnato l'esperienza "esemplare" di Franco Basaglia degli anni '60 a Gorizia, tutti i partecipanti alla pari si confrontano, discutono, propongono, realizzando quanto avviene dentro e fuori Il Centro. L'assemblea principale è quella dell' "Agire Collettivo", aperta anche all'esterno, del giovedì pomeriggio, però tutte le attività sono discusse, programmate e verificate nei tanti gruppi di lavoro attivi nella quotidianità. Nel Centro quindi vi è una costante e paziente "costruzione collettiva" in cui vengono messe in campo le risorse che sono in ognuno e dove tutti si sentono Protagonisti. Il Collettivo del Marco Cavallo pone particolare attenzione anche all'inserimento lavorativo e all' abitare autonomo o supportato in alternativa al circuito residenziale psichiatrico "pesante".