Festa della Repubblica a Campobasso, manifestazioni mattutine: onoreficenza anche alla presidente dell'ordine dei giornalisti Pina Petta

Domenica 2 giugno 2019 sarà celebrata, a Campobasso, la Festa Nazionale della Repubblica. Le manifestazioni avranno inizio alle 8.30 al Sacrario del Castello Monforte per poi proseguire, alle ore 11.00, in Piazza Gabriele Pepe, come da allegato programma. Alle ore 11.30, presso questo Palazzo del Governo, il Prefetto di Campobasso Maria Guia Federico consegnerà le seguenti onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”:

Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Adamo Sergio BUCCI

Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Daniela PISCOLLA

Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Alessandro AMOROSO

Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Filippo CANTORE

Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Eraldo D'ANDREA

Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Robertino DE GENNARO

Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Teresa DE MICHELE

Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Pasquale DI BIASE

Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Lucio DI STEFANO

Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Antonio GIANGIOBBE

Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Fernando IZZI

Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Leonardo LEFEMINE

Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Salvatore MASCILONGO

Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Pietro MODUGNO

Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Patrizia MONACO

Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Giuseppina PETTA

Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Antonella PRESUTTI