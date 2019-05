SOA e CUB: Trasporti in Molise per una protesta popolare che parta dal basso

La vera manifestazione di dissenso si deve fare al palazzo regionale per poi arrivare anche a uno sciopero con disobbedienza civile contro gli aumenti delle tariffe per i viaggiatori e le condizioni vergognose dei mezzi di trasporto , obsoleti e spesso privi di manutenzione.

Notiamo con favore la protesta organizzata dai pendolari molisani con la costituzione del comitato ''Trasporti Efficienti Molise'' che si oppone di fatto agli aumenti del 40% perpetrati dalla regione molise a danno di migliaia di pendolari e semplici cittadini ,oltre alle scarse condizioni di sicurezza dei mezzi che continuano a creare seri disguidi in primis a lavoratori e studenti che rischiano quotidianamente ,a dimostrazione che quando si muove dal basso la popolazione e si organizza riesce a far svegliare niente poco di meno che i sindacati confederali dormienti dei trasporti , complici anche loro in questi anni di profondo silenzio , vediamo di fatto gli assetti monopolistici nell'assegnazione dei servizi , alla mancanza di sistemi di monitoraggio nonché la mancata applicazione dei contratti nazionali e di legge lasciando addirittura per mesi anche gli autisti senza stipendio ,oggi non si puo' far finta che nessuno sapeva niente!

Invitiamo i comitati dei pendolari e tutti i viaggiatori che subiscono quotidianamente i disservizi per giunta con con la gabbatura degli aumenti del costo dei biglietti di continuare organizzati e di spostare immediatamente la protesta nel palazzo regionale.

Coordinamento SOA Sindacato Operai Autorganizzati

CUB Confederazione Unitaria di Base provinciale di Campobasso