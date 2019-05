Leontina Lanciano: "Buon lavoro all'onorevole Patriciello Come Garante sono disponibile a condividere iniziative per il bene dei molisani"

"Due punti di riferimento in Europa e nel mondo sono importanti per il Molise. Lo dico da Garante regionale dei Diritti della Persona, nella consapevolezza che il mio ruolo investe vari ambiti che oltrepassano i confini regionali". Così la Garante Leontina Lanciano sulla recente conferma dell'onorevole Aldo Patriciello al Parlamento europeo.

"Sono stata in Europa per confrontarmi con altri Garanti regionali ed europei – commenta - allo scopo di definire le linee guida da condividere nel supremo di minori, cittadini e detenuti. Ritengo pertanto che avere un interlocutore così noto e autorevole in campo internazionale sia positivo per la regione e per i cittadini.

"Sono pronta a garantire all'onorevole Patriciello ogni forma di collaborazione per qualsiasi iniziativa vorrà intraprendere per il bene di tutti – prosegue Leontina Lanciano - C'è tanto ancora da fare e, come Garante, so di poter continuare a contare sulla competenza e sull'autorevolezza di Patriciello cui vanno le mie sincere congratulazioni" ha concluso la Garante regionale.