La Federazione provinciale del PD di Isernia comunica che domani, sabato 1 giugno alle ore 10:30, la candidata al Parlamento Europeo per il PD Caterina Cerroni terrà una conferenza stampa presso la Sala Gialla della Provincia di Isernia in via Berta ad Isernia, per ringraziare elettori e sostenitori.