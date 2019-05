Il valore del latte, premiate scuole di Molise, Puglia e Abruzzo

"Il primo aspetto da valutare quando si parla di latte è quello ambientale e salutistico. Il prodotto che arriva da lontano brucia tanto ossigeno, e di proprietà nutrizionali resta ben poco". Così a Termoli David Falcinelli, referente di Aprozoo Scarl, associazione produttori zootecnici d'Abruzzo, alla cerimonia di premiazione della 28/a edizione del concorso "Il Valore del latte", promosso dall'azienda lattiero-casearia di Termoli Del Giudice. L'evento conclusivo del progetto dedicato alle scuole primarie e secondarie di primo grado di Abruzzo, Molise e Puglia si è svolto ieri nell'Auditorium del Consorzio industriale Valle Biferno (Cosib). "C'è un terzo aspetto da considerare, quello etico - ha detto ancora Falcinelli - E' importante acquistare con consapevolezza, quindi evitare prodotti stranieri ottenuti con lo sfruttamento dei minori e dei lavoratori". Falcinelli ha premiato i vincitori insieme al comandante dei Carabinieri di Termoli Edgard Pica. Oltre 200 gli alunni riuniti nel Cosib che hanno ricevuto targhe e premi. Pierluigi Evangelista ha illustrato il progetto di rinnovamento attuato dall'azienda con la riduzione di plastica, l'utilizzo di energia rinnovabile e la diminuzione di sprechi alimentari grazie all'utilizzo di film impermeabili all'ossigeno sulle nuove vaschette dei prodotti caseari. Fabio Di Camillo, della società di comunicazione Sinergia di Pescara, ha descritto la Del Giudice come un'azienda in continua evoluzione: "Il sentiment verso il cibo cambia, la parola d'ordine è wellness. Il bio cresce del 20% all'anno. C'è una ricerca della semplicità, quindi, si privilegiano i prodotti a km zero. L'azienda ha effettuato nuovi investimenti puntando sulla goccia di latte che diventa protagonista, è sintesi distintiva. Oggi Del Giudice rappresenta l'azienda con una linea di latte fresco molto diversificata". (ANSA).