Dramma all’asilo a Roma, il bimbo morto per un’aritmia cardiaca figlio di una coppia di Isernia

Un’aritmia cardiaca sarebbe la causa della morte del bambino di 10 mesi, deceduto in un asilo privato in via della Marrana, all’Appio, martedì mattina. Sono questi i primi risultati dell’autopsia svolta dall’equipe di consulenti nominati dalla procura. In particolare le indagini si sono concentrate sulla presenza di una patologia. Problema - com’è emerso dalle carte acquisite dagli inquirenti – sconosciuto ai genitori, una coppia di Isernia, genitori di un’altra bambina di tre anni.

