Il Parmigiano Reggiano diventa francese, l’ira di Coldiretti

La Nuova Castelli sarà acquisita dal Gruppo Lactalis Italia, azienda francese che ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione dell’intero capitale sociale della società, detenuto, per circa l’80%, dal fondo di investimento inglese Chartherhouse Capital Partner. Lo comunica il gruppo, ricordando come con questa operazione – che riguarda una società che opera con 13 siti di produzione in Italia e 3 all’estero – Lactalis “rafforza la sua leadership nella distribuzione dei formaggi italiani DOP sui mercati internazionali, dove è già protagonista con una presenza commerciale e distributiva in oltre 140 paesi“. L’acquisizione sarà soggetta alle approvazioni delle competenti Autorità regolamentari. CONTINUA SU http://www.meteoweb.eu/2019/05/made-in-italy-non-italiano-il-parmigiano-reggiano-diventa-francese-lira-di-coldiretti/1268605/?fbclid=IwAR0uymPxcv-Et4z-gSHBYi1YjS_az683yC_XKuR4KTT-BJCWR3cRDvshK50

Nuova Castelli è la società di Reggio Emilia leader nella distribuzione dei formaggi Dop italiani e principale esportatore di Parmigiano Reggiano nel mondo, di cui sforna circa 105.000 forme all’anno. Lactalis, dunque, la acquisisce senza alcuna preoccupazione per la levata di scudi che si era alzata da parte dell’industria e della politica italiana verso l’inarrestabile avanzata del colosso francese e sbaragliando una concorrenza nostrana che, se c’è stata, è stata sconfitta da un gigante francese che controlla già parte del nostro Paese, con marchi storici come Parmalat, Galbani, Invernizzi, Vallelata, Locatelli, Cademartori.