Prodotti a base di cannabis light, sequestri e perquisizioni nelle attività di Campobasso

Polizia a tappeto negli esercizi commerciali di Campobasso per procedere al sequestro dei prodotti a base di Cannabis light che secondo una recente sentenza della Cassazione non possono essere venduti. I sequestri sono iniziati dalle prime ore del pomeriggio e per ora riguardano quattro attività commerciali. Gli ermellini romani hanno stabilito che la legge non consente la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti “derivati dalla coltivazione della cannabis”, come l’olio, le foglie, le infiorescenze e la resina. Lo hanno deciso le sezioni unite penali della suprema corte che così danno uno stop alla vendita della ‘cannabis light’.

La norma sulla coltivazione di questa pianta non li prevede tra i derivati commercializzabili. Chi li vende commette un reato, salvo che tali prodotti "siano in concreto privi di efficacia drogante". E' questo il passaggio più discusso della decisione, perché già adesso nei negozi si trova cannabis a bassissimo contenuto di thc, la sostanza considerata stupefacente. In base alla decisione della Cassazione, che più avanti renderà nota la motivazione, già da oggi le forze dell'ordine possono sequestrare nei negozi i prodotti della cannabis sativa vietati e denunciare chi li vende. Ovvio che poi dovranno svolgersi processi all'interno dei quali la decisione appena presa dalla Cassazione, e anche il passaggio sull'efficacia drogante, diventerà fondamentale.